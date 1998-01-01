Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Скрипченко Оксана Иосифовна
6.0
0
Скрипченко Оксана Иосифовна
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Анестезиология и реаниматология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-анестезиолог-реаниматолог, Краевая детская клиническая больница №1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Сергеев
Евгений Александрович
Анестезиолог-реаниматолог
6.3
1
Записаться
Семинихин
Анатолий Ильич
Анестезиолог-реаниматолог
6.0
0
Записаться
Наркевич
Александр Борисович
Рефлексотерапевт
,
Гирудотерапевт
,
Анестезиолог-реаниматолог
,
Иглорефлексотерапевт
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...