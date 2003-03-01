  1. Главная
Скороход Дмитрий Вячеславович
Скороход Дмитрий Вячеславович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, 2002 г. окончания
  • Первичная специализация: Владивостокский государственный медицинский университет, 2004 г.
  • Клиническая интернатура, Владивостокский государственный университет по специальности стоматология, 01.03.2003 - 29.02.2004 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Реставрационные системы Dentsply. Выбор пломбировочного материала. Современная эндодонтия, г. Владивосток, 2006 г.
  • Инструменты NTI, г. Владивосток, 2006 г.
  • Системы имплантации BioHorizons. Хирургические и ортопедические аспекты имплантологического лечения, г. Владивосток, 2007 г.
Еще 6
Участие в ассоциациях
  • Член ассоциации стоматологов Приморского края
Опыт работы
  • Врач – стоматолог, ООО «Карат –В», 01.10.2003 - 01.11.2004 гг.
  • Старший врач – стоматолог, ООО «Карат –В», 01.11.2004 - 10.03.2006 гг.
  • Врач - стоматолог терапевт, хирург-имплантолог, ООО «Кедр», с 01.04.2009 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Кедр
ул. Верхнепортовая, 9
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
