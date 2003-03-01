Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Скороход Дмитрий Вячеславович
6.6
2
Скороход Дмитрий Вячеславович
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, 2002 г. окончания
Первичная специализация: Владивостокский государственный медицинский университет, 2004 г.
Клиническая интернатура, Владивостокский государственный университет по специальности стоматология, 01.03.2003 - 29.02.2004 гг.
Курсы повышения квалификации
Реставрационные системы Dentsply. Выбор пломбировочного материала. Современная эндодонтия, г. Владивосток, 2006 г.
Инструменты NTI, г. Владивосток, 2006 г.
Системы имплантации BioHorizons. Хирургические и ортопедические аспекты имплантологического лечения, г. Владивосток, 2007 г.
Актуальные вопросы пародонтологии, г. Хабаровск, 2007 г.
Хирургические и ортопедические аспекты имплантологического лечения системы имплантации AB Dental, г. Хабаровск, октябрь 2011 г.
Маркетинг и коммуникация в стоматологической практике, г. Владивосток, 2011 г.
Научно-практическая конференция по работе с системой Implantium, г. Владивосток, февраль 2012 г.
Имплантационная система КОНМЕТ: мукогигивальная хирургия, г. Хабаровск, январь 2012 г.
Практическое применение системы имплантов DENTEGRIS (Германия) и их практическое применение, г. Хабаровск, апрель 2012 г.
Еще 6
Участие в ассоциациях
Член ассоциации стоматологов Приморского края
Опыт работы
Врач – стоматолог, ООО «Карат –В», 01.10.2003 - 01.11.2004 гг.
Старший врач – стоматолог, ООО «Карат –В», 01.11.2004 - 10.03.2006 гг.
Врач - стоматолог терапевт, хирург-имплантолог, ООО «Кедр», с 01.04.2009 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Кедр
ул. Верхнепортовая, 9
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Головин
Игорь Юрьевич
Стоматолог
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
,
Челюстно-лицевой хирург
9.6
13
Записаться
Бабенко
Юлия Александровна
Стоматолог
,
Стоматолог-пародонтолог
,
Стоматолог-хирург
7.4
5
Записаться
Бурлова
Татьяна Кузьминична
Стоматолог-хирург
6.9
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...