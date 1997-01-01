  1. Главная
Скопцова Елена Аркадьевна
6.3
1

Терапевт
Стаж 50 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Клиническая пульмонология", г. Новокузнецк, 1981 г.
  • "Избранные вопросы кардиологии с функциональной диагностикой", г. Владивосток , 1985 г.
  • "Социальная гигиена и организация здравоохранения", г. Новокузнецк, 1990 г. и 1997 г.
Опыт работы
  • Врач-терапевт, пол-ка №12, г. Владивосток, 1974 г.
  • Врач-терапевт , гор. Больница № 1, г.Петропавловск-Камчатский, 1976–1982 г.
  • Врач- терапевт, зам. Главного врача по поликлинике, МУЗ МСЧ Дальзавода, 1983 -2006 гг.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
Владивосток, ул. Светланская, 131
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Терапевт
По запросу
1 отзыв

