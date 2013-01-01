Врачи
Склярук Надежда Иосифовна
6.0
0
Склярук Надежда Иосифовна
Эндоскопист
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1989 г. окончания
Интернатура по специальности "Педиатрия", 1991-1992 гг.
Специализация по специальности "Эндоскопия", 1993 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Эндоскопия", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Консультация детей
Эндоскопист
По запросу
Все врачи
