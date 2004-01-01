Врачи
Склярова Наталья Викторовна
6.3
1
Акушер
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Усовершенствование: Операционное дело, Владивостокский базовый медицинский колледж, 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Первичный приём взрослых
Акушер
По запросу
1 отзыв
