Скляр Лидия Федоровна
Скляр Лидия Федоровна

Гепатолог, Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Инфекционные болезни", 2015 г.
Опыт работы
  • Заместитель главного врача по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
СПИД-центр
СПИД-центр
ул. Борисенко, 50
