Скалий Ольга Артуровна
Скалий Ольга Артуровна
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Инфекционные болезни", 2015 г.
Сертификат "Педиатрия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
СПИД-центр
ул. Борисенко, 50
0 отзывов
Запись по телефону
