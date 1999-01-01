Сизоненко Светлана Валентиновна

Консультация пациентов с заболеваниями молочных желез, с наличием образований, болей, выделений из соска. Профилактические осмотры при отсутствии жалоб, назначении заместительной гормональной терапии и оральных контрацептивов. Проведение консервативного лечения доброкачественных заболеваний молочных желез. Исследование гормонального статуса и обследование на онкомаркеры. Консультация онколога-маммолога перед ЭКО. Консультация онколога-маммолога перед пластическими операциями на молочных железах. Наблюдение онколога-маммолога после пластических и реконструктивных операций на молочных железах. Проведение пневмокистографии (для диагностики и лечения кист в молочных железах). Проведение картирования при синдроме галактореи.