Сизоненко Светлана Валентиновна
Сизоненко Светлана Валентиновна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 25 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, "Лечебное дело", 1989 - 1995 гг.
  • ВГМУ, "Эндоскопия", 1995 г.
  • Клиническая ординатура кафедры Акушерства и гинекологии, ВГМУ, 1995 - 1999 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по программе "Актуальные вопросы профпатологии", ВГМУ, 2001 г.
  • Краткосрочное повышение квалификации "Детская подростковая гинекология", ВГМУ, 2002 г.
  • Краткосрочное повышение квалификации по программе "Актуальные вопросы гинекологии (Доброкачественные заболевания молочных желез)", Военно-медицинская академия, факультет подготовки и усовершенствования гражданских врачей, г. Санкт-Петербург, 2008 г.
Участие в ассоциациях
  • Четвертая международная ежегодная конференция, Проблемы диагностики и лечения рака молочной железы "Белые ночи Санкт-Петербурга", 2007 г.
  • II Международная китайско-российская конференция по обмену опытом в области методов диагностики и лечения в онкологии и реабилитации, КНР, г. Харбин, 2012 г.
  • Ежегодная конференция с международным участием "Актуальные вопросы диагностики и лечения злокачественных новообразований в женской половой сфере", 2014 г.
Опыт работы
  • Врач-эндоскопист, МУЗ Поликлиника №6 г. Владивостока, 1999 - 2000 гг.
  • Врач акушер-гинеколог, Муниципальное медицинское учреждение Надеждинская центральная районная больница, 2001 - 2007 гг.
  • Врач-онколог, ООО "Маммологический центр", 2007 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Маммологический центр
ул. Калинина, 17В
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Онколог-маммолог
По запросу
