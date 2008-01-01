  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Сивов Алексей Евгеньевич
Сивов Алексей Евгеньевич
8.4
8

Сивов Алексей Евгеньевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 25 лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Лесозаводское медицинское училище.
  • Интернатура в ГУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»
  • Выпускник стоматологического факультета Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ).
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации – ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России по программе «Стоматология ортопедическая»
  • Повышение квалификации – ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России по программе «Стоматология хирургическая»
  • Принял участие в лекционно-практическом курсе «Сложные клинические ситуации в имплантологии и хирургии пародонта, пути их решения с помощью современных биоматериалов».
Еще 17
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Кристалл
ул. Кирова, 25А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
8 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи