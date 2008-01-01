Сивов Алексей Евгеньевич
Стаж 25 лет
Протезирование на имплантатах, установка виниров, все виды съемного и несъемного протезирования, установка металлокерамических и керамических коронок. Костно-реконструктивные операции на челюстях, устранение кист челюстей, удаление и имплантация зубов.
Адреса и стоимость приёма
ул. Кирова, 25А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
