Сиворакша Анна Юрьевна
7.5
5

Сиворакша Анна Юрьевна

Стоматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Стоматологический факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология общей практики", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
ул. Уборевича, 14
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
5 отзывов

