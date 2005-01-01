  1. Главная
Сиунов Богдан Юрьевич
Сиунов Богдан Юрьевич

Уролог
Стаж 15 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2007 г. окончания
  • Клиническая ординатура по специальности "Урология", 2008 г.
  • Клиническая интернатура по специальности "Хирургия", 2008 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Урология"
  • Сертификат "Хирургия"
Опыт работы
  • Медицинский брат, ортопедическое отделение, Приморская краевая клиническая больница №1, 2005 г.
  • Врач хирург, МУ «Хасанская центральная районная больница», 2010 г.
  • Врач уролог, ФГУ «ДВ окружной медицинский центр федерального медико-биологического агентства», 2010 г.
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
3 отзыва

