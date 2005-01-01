Врачи
Сиунов Богдан Юрьевич
6.8
3
Сиунов Богдан Юрьевич
Уролог
Стаж 15 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2007 г. окончания
Клиническая ординатура по специальности "Урология", 2008 г.
Клиническая интернатура по специальности "Хирургия", 2008 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Урология"
Сертификат "Хирургия"
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Медицинский брат, ортопедическое отделение, Приморская краевая клиническая больница №1, 2005 г.
Врач хирург, МУ «Хасанская центральная районная больница», 2010 г.
Врач уролог, ФГУ «ДВ окружной медицинский центр федерального медико-биологического агентства», 2010 г.
Врач уролог в отделении хирургии и детской хирургии, «Краевой клинический центр специализированных видов медпомощи», 2012 - 2013 г.
Еще 1
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
3 отзыва
