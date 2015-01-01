Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ситникова Евгения Юрьевна
6.0
0
Ситникова Евгения Юрьевна
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Оториноларингология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Овчинникова
Наталья Викторовна
Лор (оториноларинголог)
6.0
0
Записаться
Чульчеков
Евгений Николаевич
Лор (оториноларинголог)
,
Онколог
7.8
8
Записаться
Ткаченко
Александра Юрьевна
Лор (оториноларинголог)
7.8
6
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...