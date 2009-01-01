Ситдикова Татьяна Сергеевна
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Осуществляет лечение различных аллергических заболеваний, иммунодефицитных состояний: проводит аллергенспецифическую иммунотерапию (так называемые, «прививки от аллергии»), лечит пациентов с вирусом Эпштейн-Барра, ВПЧ, цитомегаловирусом, герпесом, кандидозами, часто и длительно болеющих, производит лечение таких проблем, как фурункулезы, субфебрилитет, дерматиты, бронхиальная астма, поллинозы, аллергические риниты, пищевая/лекарственная аллергии и т. д.
