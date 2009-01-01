  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ситдикова Татьяна Сергеевна
Ситдикова Татьяна Сергеевна
6.0
0

Ситдикова Татьяна Сергеевна

Пульмонолог, Аллерголог-иммунолог, Зав. отделением
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2009 г. окончания
  • Интернатура "Педиатрия", 2009-2010 гг.
  • Первичная переподготовка по специальности "Аллергология-иммунология",ВГМУ, 2011-2012 гг,
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • ОУ "Клиническая аллергология и иммунология", Первый Московский государственный медицинский университет, имени И.М. Сеченова, 2015 г.
  • ТУ "Профилактика хронических неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни",ТГМУ, 2016 г.
  • ТУ "Медицинская помощь по отказу от потребления табака", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях
  • Участник конференции "Аллергические заболевания в современной клинической практике", в рамках X Дальневосточного медицинского конгресса "Человек и лекарство", 2012 г.
  • Участник конференции "Иммунокоррекция при аллергопатологии и инфекционном синдроме: аргументы за и против", в рамках X Дальневосточного медицинского конгресса "Человек и лекарство", ВГМУ, 2012 г.
  • Участник Юбилейного ХХ Российского Национального конгресса "Человек и лекарство", г.Москва, 2013 г.
Еще 7
Опыт работы
  • Врач- педиатр, выездной бригады СМП, города Владивостока, 2010-2011 гг.
  • Врач аллерголог-иммунолог, КГБУЗ "ВКДЦ", Городской аллерго-респираторный центр, 2012 -2014 гг.
  • Заведующая Городским аллерго-респираторным центром, КГБУЗ "ВКДЦ", с 2014 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Спортивная, 10
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи