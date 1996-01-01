  1. Главная
Сироткина Марина Александровна
6.0
0

Сироткина Марина Александровна

Физиотерапевт
Стаж 37 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • Лечебное дело. Архангельский государственный медицинский институт, г. Архангельск, 1987 г.
  • Диагностика, лечение, профилактика внутренних болезней. ЦИУВ, г. Москва, 1993 г.
  • Физиотерапия. ВГМУ, г. Москва, 1996 г.
Курсы повышения квалификации
  • В июле 2001 г. присвоена первая квалификационная категория.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
