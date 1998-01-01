  1. Главная
Сиренко Вера Васильевна
Сиренко Вера Васильевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Доступен вызов на дом
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело,1987 г. окончания
  • Интернатура, врач акушер-гинеколог, ГРД, г. Арсеньев
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии», ТГМУ, 2017 г.
  • Повышение квалификации «Актуальные вопросы УЗД» ТГМУ, 2018 г.
Участие в ассоциациях
  • Участник Российских ассоциаций акушеров - гинекологов
Опыт работы
  • Акушер-гинеколог, зав. родильным отделением, ГРД г. Арсеньев, 1988 - 1998 гг.
  • Гинеколог МСЧ в\ч 49250, 1988 - 2005 гг.
  • Акушер-гинеколог, ВКРД №3, 2006 - 2014 гг.
Адреса и стоимость приёма
Центр репродуктивного здоровья
Доступен вызов на дом
ул. Волховская, 5
Акушер-гинеколог
