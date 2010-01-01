  1. Главная
Синяева Елена Викторовна
Синяева Елена Викторовна

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Окончила ВМГУ в 2010 году
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Аванстом
ул. Адмирала Горшкова, 40
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
