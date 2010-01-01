Врачи
Синяева Елена Викторовна
6.0
0
Синяева Елена Викторовна
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Окончила ВМГУ в 2010 году
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Аванстом
ул. Адмирала Горшкова, 40
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
