Синяев Иван Васильевич
6.0
0
Синяев Иван Васильевич
Стоматолог-ортопед
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Smile
ул. Бестужева, 15
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
