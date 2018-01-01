Врачи
Синицын Александр Владимирович
Синицын Александр Владимирович
Массажист
Стаж 7 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
"Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2018 г.
Сестринское дело. Центр специализированного образования "Проф-Ресурс", 2020 г.
Медицинский массаж. Университет постдипломного профессионального образования, 2023 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Современные эффективные техники антицеллюлитного массажа"
Сертификат "Мануально-мышечное тестирование"
Сертификат "О прохождении семинара по Нейродинамике"
Повышение квалификации. "Сестринское дело". 2022 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
