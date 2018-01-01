  1. Главная
Синицын Александр Владимирович
Синицын Александр Владимирович

Массажист
Стаж 7 лет
Принимает детей
Образование
  • "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2018 г.
  • Сестринское дело. Центр специализированного образования "Проф-Ресурс", 2020 г.
  • Медицинский массаж. Университет постдипломного профессионального образования, 2023 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Современные эффективные техники антицеллюлитного массажа"
  • Сертификат "Мануально-мышечное тестирование"
  • Сертификат "О прохождении семинара по Нейродинамике"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
