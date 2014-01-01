Врачи
Синицина Людмила Трофимовна
5.8
3
Синицина Людмила Трофимовна
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1972 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", 2014 г.
Сертификат "Педиатрия", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
3 отзыва
