Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Синенко Андрей Анатольевич
6.3
1
Синенко Андрей Анатольевич
Ревматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Пономарева
Лариса Олеговна
Ревматолог
6.6
5
Записаться
Мусаева
Эльмира Имрановна
Ревматолог
6.3
3
Записаться
Абрамочкина
Елена Борисовна
Ревматолог
,
Зав. отделением
7.0
7
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...