Синенко Андрей Анатольевич
6.3
1

Синенко Андрей Анатольевич

Ревматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
1 отзыв

