Симонян Виктория Ивановна
6.0
0

Симонян Виктория Ивановна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • 2012г - Владивостокский государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело"
  • 2014г - Ординатура на базе ФГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный медицинский университет" по специальности "Акушерство и гинекология"
Курсы повышения квалификации
  • 2020г - Повышение квалификации по специальности "Акушерство и гинекология" с выдачей сертификата специалиста, ФГБОУ ВПО "Дальневосточный федеральный университет"
  • До 2025г - Сертификат по специальности "Акушерство и гинекология" № 0125070007159
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2430 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1210 р
