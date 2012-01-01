Врачи
Симонян Виктория Ивановна
Симонян Виктория Ивановна
Акушер-гинеколог
Информация о враче
Образование
2012г - Владивостокский государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело"
2014г - Ординатура на базе ФГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный медицинский университет" по специальности "Акушерство и гинекология"
Курсы повышения квалификации
2020г - Повышение квалификации по специальности "Акушерство и гинекология" с выдачей сертификата специалиста, ФГБОУ ВПО "Дальневосточный федеральный университет"
До 2025г - Сертификат по специальности "Акушерство и гинекология" № 0125070007159
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2430 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1210 р
