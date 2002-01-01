Врачи
Симонян Мнацакан Авакович
6.0
0
Симонян Мнацакан Авакович
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
0 отзывов
