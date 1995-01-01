Врачи
Симонова Татьяна Юрьевна
6.3
1
Симонова Татьяна Юрьевна
Гинеколог
,
УЗИ-специалист
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВВГМУ, Лечебное дело, Врач, 1994 г. окончания
Интернатура по специальности Акушерство и гинекология, ВГМУ, 1995 г.
Профессиональная переподготовка "Ультразвуковая диагностика, ВГМУ, 2010 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Акушерство и гинекология", ФГАОУВО "Российский университет дружбы народов", 2015 г.
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
пр-т Океанский, 90
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Гинеколог
По запросу
1 отзыв
Запись по телефону
