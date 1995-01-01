  1. Главная
Симонова Татьяна Юрьевна
6.3
1

Симонова Татьяна Юрьевна

Гинеколог, УЗИ-специалист
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВВГМУ, Лечебное дело, Врач, 1994 г. окончания
  • Интернатура по специальности Акушерство и гинекология, ВГМУ, 1995 г.
  • Профессиональная переподготовка "Ультразвуковая диагностика, ВГМУ, 2010 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", ФГАОУВО "Российский университет дружбы народов", 2015 г.
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
пр-т Океанский, 90
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Гинеколог
По запросу
