Симоненко Лариса Евгеньевна
7.2
4
Симоненко Лариса Евгеньевна
Стоматолог
Стаж 33 года
Информация о враче
Образование
Иркутский Государственный Медицинский Университет
Курсы повышения квалификации
ТГМУ г. Владивосток
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Дентал Эффект
пр-т Океанский, 74А
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
