Симончук Наталья Викторовна
6.0
0

Симончук Наталья Викторовна

Физиотерапевт
Стаж 35 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, педиатрический факультет по специальности врач-педиатр, 1990 год окончания
  • Интернатура по педиатрии ВГМИ, 1991 год окончания
  • Клиническая ординатура ВГМИ, кафедра профилактики детских болезней, 1993 год окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
Консультация взрослых
Физиотерапевт
По запросу
Гелена
ул. Пограничная, 12
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
