Симончук Наталья Викторовна
Стаж 35 лет
Осуществляет диагностику и лечение по следующим направлениям:
- Моделирование контуров тела и лица с помощью метода эндермологии (LPG);
- Фотоэпиляция, фотоомоложение (IPL) с целью тонизации кожи, сужения пор;
- Методами радиоволнового лифтинга, миостимуляции (лицо и тело), уменьшения локальных жировых отложений («второй» подбородок, живот, бедра, «галифе», спина) с помощью метода Trilipo-терапии (RF+динамическая миостимуляция).
