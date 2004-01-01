Врачи
Симанкина Наталья Владимировна
6.0
0
Симанкина Наталья Владимировна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Медико-профилактический факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Клиническая лабораторная диагностика", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач клинической лабораторной диагностики, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
0 отзывов
