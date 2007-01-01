  1. Главная
5.2
5

Симакова Анна Михайловна

Кардиолог, Терапевт
Стаж 14 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2007 г. окончания
  • Интернатура, ВГМУ, 2008 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по специальности "Кардиология", ВГМУ, 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-терапевт, ГУЗ МО ДВ РАН, 2009 - 2010 г.
  • Врач-кардиолог, МУЗ ГКБ № 1, 2010 г. - по настоящее время
  • Врач-терапевт. Врач-кардиолог, ООО ФМВ, 2016 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Терапевт
По запросу
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 2
Мед эксперт
ул. Русская, 5Б
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
