Сильченко Надежда Сергеевна
Сильченко Надежда Сергеевна
Терапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2011 г.
Сертификат "Терапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
