  3. Силко Татьяна Васильевна
Силко Татьяна Васильевна
6.0
0

Силко Татьяна Васильевна

Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Физиотерапия"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №2
ул. Полярная, 4
Консультация детей
Физиотерапевт
По запросу
