Силина Татьяна Семеновна
6.0
0
Силина Татьяна Семеновна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, лечебный факультет, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
Консультация взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
0 отзывов
