  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Силаев Андрей Анатольевич
Силаев Андрей Анатольевич
7.4
0

Силаев Андрей Анатольевич

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. центром
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1996 г. окончания
  • Интернатура по анестезиологии-реаниматологии, ГУЗ «Приморская краевая клиническая больница», г. Владивосток, 1997 г.
Курсы повышения квалификации
  • ПК в НЦССХ им. А.Н. Бакулева по теме: Актуальные вопросы кардиоанестезиологии и кардиореанимации, 2001 г.
  • ПК в НЦССХ им. А.Н. Бакулева по теме: Сердечно-сосудистая хирургия, 2002 г.
  • Сертификационный цикл «Анестезиология-реаниматология», МАПО г. Санкт-Петербург, 2008 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях
  • Участник образовательной программы Всероссийского общества кардиологов «Школа по неотложной кардиологии», г. Москва, 2006 г.
  • Участник программы «Паспорт для новой жизни» (школа для пациентов после кардиохирургических вмешательств), г. Новосибирск, 2007 г.
  • Участник конференции «Проблемы гемостаза в кардиохирургии», Турция, г. Стамбул, 2007 г.
Еще 8
Опыт работы
  • Врач анестезиолог-реаниматолог, Краевой центр анестезиологии реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница №1», г. Владивосток, 1996 - 2000 гг..
  • Врач анестезиолог-реаниматолог отделения кардиохирургии с палатами реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ ПККБ№1, г. Владивосток, 2000 г. - по настоящее время
  • Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии регионального сосудистого центра ГБУЗ ПККБ №1, 2012 г. - по настоящее время
Еще 1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи