Силаев Андрей Анатольевич
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Новые технологии и методы лечения в раннем послеоперационном периоде.
Анестезиологическое пособие и интенсивная терапия в трансплантологии.
Новые технологии в экстракорпоральной детоксикации у больных кардиохирургического и нейрохирургического профиля.
