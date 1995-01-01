  1. Главная
Сидорова Юлия Валентиновна
6.0
0

Сидорова Юлия Валентиновна

Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2011 г.
  • Общее усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Гоголя, 35
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
0 отзывов

