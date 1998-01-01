Сидоркина Наталья Павловна

УФГБУ «Научный центр неврологии Российской академии медицинских наук». Специальность: «Электронейромиография», 2014 г.

ФГБУ «Научный центр неврологии Российской академии медицинских наук». Специальность: «Транскраниальная магнитная стимуляция», 2014 г.

НОЧУДПО «Учебный центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию» (г. Москва). «Актуальные вопросы диагностик и лечения нервов», 2016 г.