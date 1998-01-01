Сидоркина Наталья Павловна
Стаж 23 года
Нейрофункциональная диагностика с использованием диагностического оборудования:
Электроэнцефалография (ЭЭГ) для уточнения причин непроизвольных движений и приступов потери сознания;
Электронейромиография (ЭНМГ) с целью уточнения уровня повреждения одного или нескольких нервов, при наличии нарушений чувствительности (боль, онемение, чувство «ползания мурашек») и движения («свисающая кисть или стопа», невозможность поднять высоко руку, ходьбы вверх по лестнице и др.);
Электромиография (ЭМГ) для определения основной причины мышечной слабости (первичное поражение мышц, нервов, спинного мозга) или повышенного тонуса мышц;
Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) для диагностики поражения двигательных проводников на уровне головного и спинного мозга при перенесённом инсульте, травме головного или спинного мозга
