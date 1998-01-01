  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Сидоркина Наталья Павловна
Сидоркина Наталья Павловна
7.2
5

Сидоркина Наталья Павловна

Невролог (невропатолог), Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог
Стаж 23 года
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский университет. Специальность «Лечебное дело», 1998 г.
  • Клиническая ординатура по неврологии, 1999-2001 гг.
  • Функциональная диагностика, 2011 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • УФГБУ «Научный центр неврологии Российской академии медицинских наук». Специальность: «Электронейромиография», 2014 г.
  • ФГБУ «Научный центр неврологии Российской академии медицинских наук». Специальность: «Транскраниальная магнитная стимуляция», 2014 г.
  • НОЧУДПО «Учебный центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию» (г. Москва). «Актуальные вопросы диагностик и лечения нервов», 2016 г.
Еще 16
Участие в ассоциациях
  • Член Общероссийской общественной организации содействия развитию медицинской реабилитологии "Союз реабилитологов России"
  • Член Региональной общественной организации "Общество специалистов по нервно-мышечным болезням"
  • Член Некоммерческого партнёрства "Ассоциация междисциплинарной медицины"
Еще 4
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
Клиника лечения боли
ул. Авроровская, 5
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
5 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи