Сидоренкова Евгения Валерьевна
6.0
0
Сидоренкова Евгения Валерьевна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 23 года
Повышение квалификации, освоение и внедрение новых методов исследований
Информация о враче
Образование
ВГМУ по специальностям «Медико-профилактическое дело», «Врач КДЛ»
Курсы повышения квалификации
Сертификационный курс «Повышение квалификации в КЛД», г.Владивосток
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
