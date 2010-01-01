Врачи
Сидоренко Лариса Викторовна
5.4
2
Сидоренко Лариса Викторовна
Ревматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ревматология", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
2 отзыва
Запись по телефону
