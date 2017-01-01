Сидоренко Илья Сергеевич
Стаж 8 лет
Принимает детей
Травматологическая и ортопедическая помощь взрослым и детям. Лечебно-диагностическая артроскопия коленного сустава (резекция мениска, шов мениска, пластика ПКС и др.). Тотальное эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов. Хирургическое лечение деформаций позвоночника (сколиоз, кифоз)
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
Загрузка комментариев...