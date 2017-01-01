  1. Главная
Сидоренко Илья Сергеевич
7.5
5

Сидоренко Илья Сергеевич

Травматолог-ортопед
Стаж 8 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» МЗ РФ «Педиатрия» , год окончания 2016
  • ФГБОУ ВО ТГМУ МЗ РФ Клиническая интернатура «Травматология и ортопедия», 2017 г.
Курсы повышения квалификации
  • Участие в конференции «Мастер-класс по лечению врожденной косолапости у детей по методу Понсети», г.Владивосток, 2017 год
  • Участие в обучающем курсе «Оптимальные решения в хирургии деформаций позвоночника» на базе ФГБУ «ПФМИЦ» МЗ РФ г. Нижний Новгород 2017 год
  • Стажировка в Южной Кореи, апрель 2019, Orthopedics Short-Term Training, Himchan Hospital
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
