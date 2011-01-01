Врачи
Сидор Светлана Леонидовна
6.5
2
Сидор Светлана Леонидовна
УЗИ-специалист
Стаж 13 лет
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2011 г.
Сертификат "Ультрозвуковая диагностика", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
пр-т 100-летия Владивостока, 161
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
2 отзыва
