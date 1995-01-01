  1. Главная
Сичинава Зураб Александрович
Сичинава Зураб Александрович

Пластический хирург, Хирург, Уролог-андролог, Зав. хирургическим отделением
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет , 1993 г. окончания
  • Ординатура по специальности "Детская хирургия", 1995 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности " Пластическая хирургия", ГБОУ ДПО "Казанская государственная медицинская академия" Минздрава России, 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Рабочее прикомандирование в центр амбулаторной хирургии при детской больнице им. Филатова. Москва, 2001-2002 гг.
  • Призер городского конкурса "Лучший врач года" в номинации "Хирургия", 2003 г.
  • Стажировка по детской хирургии в Цинциннати. США, 2004 г.
Участие в ассоциациях
  • Член краевого общества хирургов
  • Член Ассоциации детских хирургов России с 1996 г.
  • Член межрегионального общества детских урологов и андрологов
Опыт работы
  • Клиническая ординатура по детской хирургии. Кафедра детской хирургии. ВГМИ, 1993-1995 гг.
  • Ассистент кафедры детской хирургии. ВГМУ, 1995-1997 гг.
  • Ассистент кафедры общей хирургии педиатрического факультета. ВГМУ, 1997-1999 гг.
Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Уролог-андролог
По запросу
Пластический хирург
По запросу
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
Уролог-андролог
По запросу
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Уролог-андролог
По запросу
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
