Сичинава Зураб Александрович

Рабочее прикомандирование в центр амбулаторной хирургии при детской больнице им. Филатова. Москва, 2001-2002 гг.

Призер городского конкурса "Лучший врач года" в номинации "Хирургия", 2003 г.

Стажировка по детской хирургии в Цинциннати. США, 2004 г.