Сичинава Зураб Александрович
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Выполняет любые операции из области детской и общей хирургии, урологии-андрологии. На его счету семь изобретений и рационализаторских предложений. Активно публикуется в центральных и местных медицинских изданиях. Является победителем городского и краевого конкурса "Лучший врач года" в номинации "Детская хирургия" в 2011 г.
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Уролог-андролог
По запросу
Пластический хирург
По запросу
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
Уролог-андролог
По запросу
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Уролог-андролог
По запросу
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
