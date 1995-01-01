Врачи
Шведенко Ирина Викторовна
5.7
1
Шведенко Ирина Викторовна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология терапевтическая", ВГМУ, 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
ул. Уборевича, 14
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв
