Швецова Ирина Ивановна
6.3
1
Швецова Ирина Ивановна
Терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв
