Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Швецова Елена Николаевна
6.0
0
Швецова Елена Николаевна
Врач функциональной диагностики
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Чернухина
Виолетта Геннадьевна
Врач функциональной диагностики
,
Зав. отделением
6.6
2
Записаться
Геладзе
Андрей Ревазович
Кардиолог
,
Врач функциональной диагностики
,
Аритмолог
7.8
7
Записаться
Бурдуковская
Наталья Викторовна
Терапевт
,
Врач функциональной диагностики
,
Заместитель главного врача
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...