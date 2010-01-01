  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Швайкова Виктория Валерьевна
Швайкова Виктория Валерьевна
6.6
2

Швайкова Виктория Валерьевна

Логопед
Стаж 15 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГУ, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Учитель-логопед, Развивающий детский центр "Школа твоих возможностей"
  • Учитель-логопед, Детский сад "Маруся"
  • Логопед-фонопед, Медицинский центр "Дентлор"
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дентлор
ул. Калинина, 133
Первичный приём взрослых
Логопед
По запросу
Первичный приём детей
Логопед
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи