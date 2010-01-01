Врачи
Швайкова Виктория Валерьевна
6.6
2
Швайкова Виктория Валерьевна
Логопед
Стаж 15 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ДВГУ, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Учитель-логопед, Развивающий детский центр "Школа твоих возможностей"
Учитель-логопед, Детский сад "Маруся"
Логопед-фонопед, Медицинский центр "Дентлор"
Адреса и стоимость приёма
Дентлор
ул. Калинина, 133
Первичный приём взрослых
Логопед
По запросу
Первичный приём детей
Логопед
По запросу
2 отзыва
Запись по телефону
