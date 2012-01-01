Врачи
Шушлебина Татьяна Анатольевна
6.0
0
Шушлебина Татьяна Анатольевна
Неонатолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Неонатология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-неонатолог отделения Патологии новорожденных №2, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
