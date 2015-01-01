Шушанян Тигран Гарникович
Стаж 10 лет
Принимает детей
Прием врача дермато-онколога. Прием врача косметолога. Ботулинотерапия (устранение мимических морщин, лечение гипергидроза). Контурная пластика, объемное моделирование (скулы, носогубные складки и т.д). Мезотерапия, биоревитализация, плазмолифтинг, нитевые методики омоложения (aptos)
Адреса и стоимость приёма
ул. Гамарника, 18В
Первичный приём взрослых
Дерматолог
По запросу
Косметолог
По запросу
Первичный приём детей
Дерматолог
По запросу
Косметолог
По запросу
ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
Дерматолог
По запросу
Косметолог
По запросу
