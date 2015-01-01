  1. Главная
Шушанян Тигран Гарникович
6.3
1

Шушанян Тигран Гарникович

Дерматолог, Косметолог
Стаж 10 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ. Лечебное дело, 2014 г.
  • ТГМУ. Онкология Интернатура, 2015 г.
  • ТГМУ. Дерматовенерология Интернатура, 2017 г.
Курсы повышения квалификации
  • АНО ДПО «ЦПКПП». Профессиональная переподготовка по программе онкология, 2020 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • КГБУЗ «Артемовская ГБ №1», 2015-2016 г.
  • МО ДВО РАН, 2019 год
  • КГБУЗ Краевой клинический кожно-венерологический диспансер, 2017 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
Первичный приём взрослых
Дерматолог
По запросу
Косметолог
По запросу
Первичный приём детей
Дерматолог
По запросу
Косметолог
По запросу
Клиника доктора Григоренко
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
Дерматолог
По запросу
Косметолог
По запросу
