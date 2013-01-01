Шипулина (Шушанян) Лианна Самвеловна
Стаж 13 лет
Все виды съемного протезирования при частичном и полном отсутствии зубов. Металлокерамика и безметалловая керамика как на естественных зубах, так и на имплантатах. Бюгельное протезирование с различными замковыми системами. Изготовление безметалловой керамики, конструкции из оксида циркония, а также фрезерованных и каркасных, изготовленных на 3D принтере. Изготовление условно-съемных протезов различной сложности.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
пр-т Острякова, 1
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Загрузка комментариев...