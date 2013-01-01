  1. Главная
Шипулина (Шушанян) Лианна Самвеловна
7.4
5

Стоматолог-ортопед

Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Стоматологический факультет, 2013 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2014 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология ортопедическая", ТГМУ, 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • Награждена за участие в студенческой олимпиаде "Дентальная имплантация и протезирование с опорой на имплантатах", 2012 г.
  • Участник семинара "Костно-пластические вмешательства и дентальная имплантация", г. Владивосток, 2012 г.
  • Участник семинара "Современные тенденции в стоматологии, советы и рекомендации для упрощения и повышения качества лечения", г. Владивосток, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-стоматолог-ортопед, ООО "Колот", 2013 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Колот
пр-т Острякова, 1
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
5 отзывов

