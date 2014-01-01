  1. Главная
Шур Максим Алексеевич
Шур Максим Алексеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 19 лет
Образование
Образование
  • Диплом о высшем медицинском образовании по специальности «Стоматология»
  • Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Стоматология ортопедическая»
  • Диплом о профессиональной переподготовке «Стоматология хирургическая»
Курсы повышения квалификации
  • Повышении квалификации «Стоматология ортопедическая»
  • Сертификат участнику семинара и мастер-класса «Препарирование под ортопедические конструкции (коронки, вкладки, накладки, виниры), временные конструкции
  • Свидетельство участия в семинаре «Мастерство протезирования на дентальных имплантах. Применение технологий 3D виртуального планирования и CAD/CAM изготовления зубных протезов, опирающихся на дентальные имплантаты», 2014 г.
Еще 3
Адреса и стоимость приёма
ID Clinic
ул. Круговая 2-я, 12
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
