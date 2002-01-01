  1. Главная
Шумская Диана Алексеевна
5.9
2

УЗИ-специалист
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
2 отзыва

