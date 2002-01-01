Врачи
Шумская Диана Алексеевна
Шумская Диана Алексеевна
УЗИ-специалист
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
