Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Шумилкина Валентина Викторовна
6.0
0
Шумилкина Валентина Викторовна
Медицинская сестра (брат)
Стаж 40 лет
Информация о враче
Образование
Горно-Алтайское медицинское училище, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Общая практика", Горно-Алтайское медицинское училище, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Карпова
Ольга Валерьевна
Медицинская сестра (брат)
6.3
1
Записаться
Грогуленко
Алла Николаевна
Медицинская сестра (брат)
6.0
0
Записаться
Назарова
Светлана Александровна
Медицинская сестра (брат)
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...