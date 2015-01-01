Шумилкина Валентина Викторовна

  1. Главная
Медицинская сестра (брат)
Стаж 40 лет
Образование
  • Горно-Алтайское медицинское училище, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Общая практика", Горно-Алтайское медицинское училище, 2015 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
