Шуматова Татьяна Александровна
Стаж 42 года / Доктор медицинских наук
Принимает детей
Научные интересы: Проблемы патогенеза, диагностики и лечения социально-значимых заболеваний и синдромов у детей и подростков.
Заведует кафедрой "Педиатрии ФПК и ППС, иммунологии и аллергологии".
Заведует кафедрой "Педиатрии ФПК и ППС, иммунологии и аллергологии".
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
По запросу
Загрузка комментариев...