Шуматова Татьяна Александровна
6.0
0

Шуматова Татьяна Александровна

Гастроэнтеролог, Гепатолог, Инфекционист
Стаж 42 года / Доктор медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
По запросу
