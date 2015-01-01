  1. Главная
Шульга Светлана Юрьевна
6.0
0

Шульга Светлана Юрьевна

Трансфузиолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Новосибирский медицинский институт, Лечебный факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Трансфузиология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Трансфузиолог
По запросу
